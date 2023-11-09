Президент Туркменистана прибыл в Ташкент для участия в заседании Организации экономического сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Ташкент с рабочим визитом для участия в 16-м заседании Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В Международном аэропорту имени Ислама Каримова узбекской столицы главу государства встретили официальные лица Узбекистана и члены правительственной делегации Туркменистана.

В ходе рабочего визита Президент Туркменистана встретится со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, а также выступит на 16-м заседании Организации экономического сотрудничества, озвучив видение Ашхабада развития эффективного экономического взаимодействия на пространстве Организации.

В настоящее время Туркменистан председательствует в ОЭС. Предыдущий, 15-й Саммит данной Организации состоялся в Ашхабаде 28 ноября 2021 года. На период председательства была разработана соответствующая Концепция, нацеленная на активизацию на пространстве ОЭС взаимовыгодного партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, а также в культурно-гуманитарной области. По результатам 15-го Саммита Организации экономического сотрудничества был принят Итоговый документ – Ашхабадский Консенсус для Действий.