Президент Туркменистана встретился в Ташкенте с Президентом Республики Узбекистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, прибывший с рабочим визитом в Ташкент для участия в 16-м заседании Организации экономического сотрудничества, встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного туркмено-узбекского партнерства в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере. Особе внимание главы государств-соседей уделили расширению экономического взаимодействия на пространстве Организации экономического сотрудничества.

Также стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.