Замглавы МИД Туркменистана провела встречу с директором «Ниппон»

7 ноября состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с Исполнительным директором фонда «Ниппон» Юджи Мори. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны отметили динамику взаимовыгодного сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Было подчеркнуто, что японские компании активно участвуют в реализации проектов на территории Туркменистана.

Стороны договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества с Фондом, в том числе, в рамках проектов «JACAFA», «NipCA», «Read Japan», а также проектов в области молодежной политики. Были рассмотрены пути развития взаимодействия в сферах науки, образования, здравоохранения, спорта и туризма.