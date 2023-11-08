Туркменистан получил Сертификат ВОЗ

Туркменистан получил Сертификат Европейской технической консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ в связи с выполнением региональных целевых показателей по борьбе с гепатитом В посредством иммунизации. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В данной связи 6 ноября текущего года в Государственном медицинском университете имени М. Гаррыева была проведена конференция «Arkadagyň ýola goýan saglyk sahabaty – bagtyýar durmuşyň gözbaşy» с участием членов правительства, Постоянного координатора ООН в Туркменистане, представителей и студентов ВУЗа, медицинских специалистов.

Участники конференции подчеркнули, что в Туркменистане активно реализуется Государственная программа «Saglyk» и множество других профильных национальных программ, направленных на заботу о благополучии туркменского народа.