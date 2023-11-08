Туркменистан и Грузия развивают межпарламентское сотрудничество

6 ноября текущего года Посол Туркменистана в Грузии Д. Сейитмаммедов встретился с Председателем парламента Грузии Ш.Папуашвили. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи приоритетным направлением межгосударственного сотрудничества было названо взаимодействие между парламентами двух государств. Стороны отметили также широкие перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Было подчеркнуто, что особую роль в политико-дипломатической сфере играет парламентская дипломатия. В данной связи стороны констатировали необходимость активизации деятельности Межпарламентских групп дружбы. В процессе встречи были рассмотрены организационные вопросы визита председателя парламента Грузии в Туркменистан.