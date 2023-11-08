Секретарь комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО приняла участие в Межрегиональном совещании

6 ноября Секретарь национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Ч. Рустамова приняла участие в 10-ом межрегиональном совещании Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов организации. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В рамках совещания участники рассмотрели отчеты комиссий, проанализировали выдвигаемые инициативы и отметили необходимость улучшения взаимодействия региональных структур и национальных комиссий стран-участниц по делам ЮНЕСКО.

Совещание было направлено на реализацию национальными комиссиями ЮНЕСКО Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2022-2029 годы и бюджета на 2026-2029 годы. Кроме того, прошедшее мероприятие стало платформой для обмена мнениями о реализации программ ЮНЕСКО и стратегической трансформации Организации.