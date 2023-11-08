Новый Посол Японии в Туркменистане вручил копии верительных грамот

Вчера состоялась церемония вручения копий верительных грамот Послом Японии в Туркменистане Сасаки Хироси министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего сотрудничества по приоритетным направлениям. Была дана высокая оценка взаимодействия в формате «Центральная Азия – Япония».

Также было признано, что особое значение в политико-дипломатическом сотрудничестве играют политический диалог на высшем и высоком уровнях, а также развитие парламентской дипломатии. Стороны отметили, что активно развивается партнерство в торгово-экономической сфере, а также в области энергетики, транспорта и связи, промышленности, сельского хозяйства, охраны окружающей среды.

Кроме того, стороны подчеркнули эффективность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, в том числе, в культуре, науке и образовании.