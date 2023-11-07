Туркменский театр награжден памятным дипломом ТЮРКСОЙ

По итогам I Международного театрального фестиваля ТЮРКСОЙ Национальный музыкально-драматический театр имени Махтумкули, представивший спектакль «Söýgi hem hasrat», удостоен памятного диплома фестиваля. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В номинации «Лучшая женская роль» награду получила туркменская артистка Гульнабат Абдуллаева.

Другая туркменская актриса также вошла в состав жюри фестиваля – Туркменистан в судейской коллегии представила народная артистка страны Гулялек Акмурадова.

В рамках фестиваля состоялось 9-е заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ, по итогам которого подписана декларация о сотрудничестве тюркских народов в театральной сфере. Было отмечено, что следующее заседание пройдет в туркменском городе Анау – культурной столице ТЮРКСОЙ – в 2024 году.