Туркменистан готовится к саммиту ОЭС в Ташкенте

В прошедшем 2 ноября цифровом заседании Кабинета министров Туркменистана, вице-премьер и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов доложил президенту Сердару Бердымухамедову о подготовке к его рабочему визиту в Узбекистан 8-9 ноября для участия в 16-м саммите Организации Экономического Сотрудничества (ОЭС).

Туркменистан в настоящее время председательствует в ОЭС, а предыдущий 15-й саммит ОЭС прошел в Ашхабаде в ноябре 2021 года. Для эффективного председательства Туркменистан разработал специальную концепцию, нацеленную на активизацию сотрудничества в различных сферах.

Президент Туркменистана подчеркнул важность укрепления сотрудничества ОЭС с другими международными организациями и странами. Он также отметил приверженность Туркменистана политике нейтралитета и ранее заявленному внешнеполитическому курсу.

Глава государства дал необходимые поручения правительству по обеспечению организации участия Туркменистана в предстоящем саммите ОЭС в столице соседнего Узбекистана.