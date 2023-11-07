Нейтральный Туркменистан заинтересован в упрочнении связей с тюркским миром

На прошлой неделе в Астане состоялся 10-й Саммит Организации Тюркских Государств. В работе форума приняли участие руководители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. В качестве почетного гостя на саммит был приглашен Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

В своем выступлении Председатель Халк маслахаты Туркменистана затронул широкий спектр актуальных тем, представляющих взаимный интерес для стран региона. Он подчеркнул важность укрепления сотрудничества тюркоязычных государств на политическом, экономическом и гуманитарном уровнях.

Особое внимание в речи Национального Лидера было уделено инициативам Туркменистана в сфере обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития. Председатель Халк маслахаты Туркменистана призвал активизировать региональное взаимодействие в таких областях, как транспорт, энергетика, торговля, культура и наука.

Ряд конкретных предложений прозвучало и по расширению гуманитарных обменов в преддверии празднования значимых культурных дат в Туркменистане.

Выступление Национального Лидера продемонстрировало заинтересованность нейтрального Туркменистана в дальнейшем упрочении связей с тюркским миром.

Туркменский вектор внешней политики

В своем выступлении на саммите Организации Тюркских Государств Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул важность укрепления связей между тюркоязычными странами в текущей непростой ситуации на международной арене.

Национальный Лидер отметил, что в последние годы система международных отношений переживает трудный период. В различных регионах возникают очаги напряженности, которые несут угрозу глобальной стабильности.

В этих условиях, по мнению Председателя Халк маслахаты Туркменистана, особую важность приобретает консолидация и координация усилий тюркоязычных стран. Тесное взаимодействие в рамках Организации Тюркских Государств позволит вырабатывать согласованную позицию по ключевым международным вопросам и находить оптимальные пути их решения.

Инициатива Туркменистана по укреплению глобальной безопасности

В своем выступлении на саммите Организации Тюркских Государств Председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов особо остановился на вопросах укрепления мира и безопасности на международной арене.

Национальный Лидер напомнил, что на прошлой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Туркменистан выдвинул инициативу по разработке Стратегии всеобщей безопасности. По мнению Национального Лидера, эта стратегия будет способствовать формированию эффективных механизмов предотвращения и урегулирования конфликтов.

В основу Стратегии, как подчеркнул Председатель Халк маслахаты Туркменистана, должны быть положены принципы превентивной дипломатии, использования потенциала нейтралитета и восстановления культуры диалога и доверия между государствами.

Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что страны-участницы Организации Тюркских Государств поддержат эту важную инициативу Туркменистана, направленную на упрочение глобального мира и стабильности.

Перспективы расширения многопланового сотрудничества

В своем выступлении Председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов особо отметил важность дальнейшего развития многоплановых связей между странами тюркского мира.

По его словам, в настоящее время тюркоязычные государства поддерживают тесные политические контакты, эффективно взаимодействуя на двусторонней и многосторонней основе. Важно и далее укреплять это взаимодействие.

Вместе с тем, как подчеркнул Национальный Лидер, необходимо активизировать сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Имеется значительный потенциал для расширения партнерства в таких областях, как транспорт, энергетика, промышленность, культура, наука и образование.

Реализация этого потенциала отвечает коренным интересам народов тюркских стран и будет способствовать их дальнейшему сближению и укреплению дружеских связей.

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры

В своем выступлении Национальный Лидер туркменского народа уделил особое внимание перспективам расширения сотрудничества тюркоязычных стран в сфере транспорта и логистики.

По словам Национального Лидера, в текущих непростых геополитических условиях крайне важно создавать современные транспортные коридоры, связывающие государства региона.

В последние годы Туркменистан инициировал несколько масштабных инфраструктурных проектов при участии других тюркоязычных стран. Это транспортные маршруты Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция и Каспийское море – Черное море.

Председатель Халк маслахаты Туркменистана предложил максимально задействовать транзитный потенциал Туркменистана для наращивания торговых потоков между странами региона. Реализация этих инициатив будет способствовать интеграции и устойчивому развитию государств Центральной Азии и Закавказья.

Перспективы энергетической кооперации

В своей речи Председатель Халк маслахаты Туркменистана также затронул тему расширения сотрудничества в энергетической сфере между тюркоязычными странами.

Как отметил Национальный Лидер, Туркменистан обладает значительными запасами углеводородов и успешно реализует стратегию диверсификации экспортных поставок газа и электроэнергии.

Уже налажены поставки туркменского газа в Узбекистан и Азербайджан. В перспективе возможна транспортировка газа через Каспийское море на европейские рынки. Также ведётся экспорт электроэнергии в соседние Узбекистан и Кыргызстан.

По мнению Национального Лидера, региональное энергетическое сотрудничество имеет большой потенциал. Необходима выработка скоординированного подхода в виде дорожной карты для закрепления достигнутых договорённостей.

Гуманитарное измерение интеграции

Выступая на саммите Организации Тюркских Государств, Председатель Халк маслахаты Туркменистана особо подчеркнул важность укрепления гуманитарных связей между братскими народами ОТГ.

По словам Национального Лидера, культурно-гуманитарная сфера традиционно является одним из ключевых направлений взаимодействия тюркоязычных стран.

Национальный Лидер предложил на регулярной основе проводить совместные Дни культуры, а также расширять мероприятия в рамках Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ.

Особое внимание Председатель Халк маслахаты уделил празднованию в 2024 году 300-летнего юбилея великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Национальный Лидер пригласил в Туркменистан представителей всех тюркоязычных стран принять участие в запланированных торжествах.

Научно-образовательное сотрудничество

В своем выступлении Национальный Лидер туркменского народа не прошел мимо темы расширения взаимодействия тюркоязычных стран в сфере науки, образования, здравоохранения и спорта.

Национальный Лидер убежден, что в этих областях также имеется значительный потенциал для укрепления связей. Он предложил активизировать контакты между научно-исследовательскими институтами и университетами тюркских государств.

Это будет способствовать обмену передовым опытом и технологиями, совместной разработке инновационных проектов, подготовке высококвалифицированных кадров. Расширение молодежных обменов также окажет позитивное влияние на процесс интеграции и взаимообогащения культур тюркского мира.

Подводя итог, можно уверенно сказать, что выступление Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова на саммите Организации Тюркских Государств в Астане продемонстрировало заинтересованность его страны в дальнейшем углублении сотрудничества с тюркоязычными государствами.

В своей речи Национальный Лидер затронул широкий спектр актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено укреплению мира и безопасности, расширению экономических и гуманитарных связей.

Ряд конкретных инициатив и предложений прозвучал в таких областях, как транспорт, энергетика, культура, наука и образование. Это отражает стремление Туркменистана к более тесной интеграции с тюркским миром.

В целом выступление Председателя Халк маслахаты продемонстрировало приверженность нейтрального Туркменистана курсу на укрепление дружбы и сотрудничества со всеми странами региона, в том числе в рамках Организации Тюркских Государств. Это в полной мере отвечает коренным интересам братских народов.