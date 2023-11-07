На чемпионате Азии в Астане туркменские боксеры завоевали 7 наград

На прошедшем в Астане чемпионате Азии среди юношей и юниоров туркменские боксеры завоевали семь медалей разного достоинства. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Всего в турнире принимали участие около 200 спортсменов из 23-х стран, в том числе, стран ЦА, Вьетнама, Индии, ОАЭ, Пакистана, Монголии, Палестины. Боксеры состязались в 13-ти весовых категориях.

Среди юношей золотую медаль завоевал Даянч Дурдынепесов, серебряных медалей были удостоены Санджар Хамраев и Абдылла Ходжаев, бронзовым медалистом стал Сейитджан Бабаджанов.

Среди юниоров туркменские боксеры стали обладателями трех медалей. Серебряную медаль завоевал Азиз Клычев, а две бронзовые – Ихлас Багтыяров и Мустапа Мухамметдурдыев. Наставниками туркменской команды на турнире стали Сапардурды Багыев и Максуд Шерипов, а также главный тренер национальной сборной Тенилбек Джумакулов.