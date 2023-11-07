В Туркменистане приняли копии верительных грамот Посла ИРИ

Вчера состоялась церемония вручения копий верительных грамот Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Рассмотрены актуальные вопросы региональной и мировой политики.

Была отмечена динамика торгово-экономического партнерства. В качестве приоритетных направлений были названы ТЭК, транспорт и логистика, химическая индустрия, промышленность, сельскохозяйственная сфера, экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Кроме того, было констатировано эффективное сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.