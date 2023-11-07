В Женеве представлен 4-ый УПО по Туркменистану

С 6 по 17 ноября в Женеве проходит 44-ая сессия Рабочей группы Универсального периодического обзора (УПО). Сегодня туркменская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана В. Хаджиевым приняла участие в рассмотрении обзора по Туркменистану. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе заседании были рассмотрены шаги, предпринимаемые Туркменистаном в области прав человека, и ход реализации вопросов, обозначенных в третьем цикле обзора 2018 года.

Присутствующие отметили динамику реализации мероприятий в сфере прав человека, совершенствование национальных институтов, проведение реформ законодательства. Были даны дальнейшие практические рекомендации. Итоги обзора будут обнародованы в ходе сессии Совета по правам человека в начале следующего года.