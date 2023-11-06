Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Федеративной Демократической Республики Непал

Президент Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Федеративной Демократической Республики Непал Рамчандре Пауделю и Премьер-министру Федеративной Демократической Республики Непал Пушпе Камалю Дахалу в связи с произошедшим в западном регионе страны землетрясением, приведшим к многочисленным человеческим жертвам, увечьям и разрушениям.

Глава государства также выразил от имени народа, Правительства Туркменистана и от себя лично слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.