Музыкант из Франции провел мастер-класс для студентов Туркменской консерватории

Французский музыкант Давид Юрпо в рамках поездки в Ашхабад посетил Туркменскую национальную консерваторию имени М. Кулиевой. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Студенты ТНК исполнили на гитаре для гостя народные туркменские мелодии и произведения мировой классики, после чего известный гитарист провел для студентов консерватории мастер-класс. Кроме того, музыкант поделился секретами подавления волнения на сцене.

Под руководством иностранного гостя туркменские студенты отработали навыки игры в ансамбле.

Давид Юрпо исполнил Сюиту Баха для лютни на гитаре и пригласил участников встречи на концерт во Дворце мукамов, где он выступит дирижером Государственного симфонического оркестра Туркменистана. Концерт организован Французским институтом и Министерством культуры Туркменистана.