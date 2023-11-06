Глава Туркменистана провел встречу с председателем ГК «Çalik Holding A.Ş»

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят, где провел встречу с председателем Совета управляющих группы компаний «Çalik Holding A.Ş», турецким бизнесменом Ахметом Чалыком. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».

В ходе встречи были рассмотрены вопросы текущего сотрудничества и отмечены направления развития дальнейшего партнерства. Турецкий бизнесмен проинформировал Главу Туркменистана о ходе работ на вверенных его компании объектах.

Группе компаний «Çalik Holding A.Ş» доверено строи­тельство современной комбинированной электростанции мощностью 1574 мегаватта. Ахмет Чалык заверил, что работы на данном объекте будут выполнены в намеченный срок и на высоком уровне.