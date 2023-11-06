В Туркменистане прошел тренинг для журналистов по освещению гендерной тематике

Туркменские журналисты и блогеры приняли участие в тренингах, посвященных вопросам освещения гендерной тематики в СМИ. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Спикерами тренинга выступили международные эксперты из Казахстана, в том числе, специалист по связям с общественностью Центральноазиатского альянса по борьбе с гендерным насилием Мади Мамбетов и директор агентства по коммуникациям «BeGlobe» Наталья Слудская.

В ходе тренинга в формате видеоконференции участники обсудили вопросы обеспечения гендерного равенства, соблюдения и защиты прав женщин, соблюдения этических норм в СМИ. Также были затронуты темы особенностей освещения гендерных аспектов в СМИ.

Тренинги были проведены в преддверие Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек.