В пятницу на ГТСБ Туркменистана заключено 6 сделок на $437 тыс. и более 7,7 млн. ТМТ

В пятницу, 3 ноября в ходе биржевых торгов на Государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана заключено 6 сделок на поставку полипропилена, туркменских ковров и продукции текстильной промышленности страны на сумму 7 778 тысячи манатов и 437 тысяч долларов США. Об этом сообщается на официальном сайте ГТСБТ.

Предприниматели из Турецкой Республики приобрели хлопчатобумажную пряжу Министерства текстильной промышленности Туркменистана на общую сумму 437 тысяч долларов США. Предприниматели из Туркменистана заключили сделку на поставку полипропилена марки «TPP D 382 BF», произведенного Государственным концерном «Туркменнебит», на сумму 7 750 тысяч манатов.

Кроме того, на внутренний рынок Туркменистана реализованы туркменские ковры ручной работы на общую сумму 28,5 тысяч манатов.