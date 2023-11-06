В двух велаятах Туркменистана состоялось торжественное открытие двух больниц

В Балканском и Марыйском велаятах Туркменистана состоялись торжественные церемонии открытия обновленных корпусов многопрофильных больниц. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

В обновленных больницах созданы все условия для ранней диагностики, назначения лечения, обезболивания и последующего наблюдения за больными. Для этого больницы обеспечены современным высокотехнологичным оборудованием производства Германии, Италии, Японии, Бельгии, Королевства Нидерландов, Дании, Швеции, Республики Корея. Больницы укомплектованы оснащением для точной диагностики и эффективного лечения широкого спектра заболеваний. Новое оснащение получили хирургические отделения, что позволяет обеспечить высокий уровень проведения проведения сложных операций.

Обустроена также инфраструктура медицинских учреждений – здесь расположен конференц-зал, столовая, автостоянка, благоустроена прилегающая территория – высажены деревья и цветы.