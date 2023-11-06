В Ашхабаде прошло 2 игры 20-ого тура чемпионата Туркменистана по футболу высшей лиги

В Ашхабаде прошли первые две игры 20-ого тура Чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

На стадионе «Ниса» прошел матч между клубами «Аркадаг» и «Шагадам». По итогам напряженной борьбы победу одержали футболисты «Аркадага» со счетом 3:2, тем самым, упрочив свое лидирующее положение в турнирной таблице с 51 очком.

На второй строчке располагается клуб «Алтын Асыр», которому еще предстоит играть матч с футболистами клуба «Ашхабад». Также на стадионе прошла игра между «Ахалом» и «Небитчи», завершившаяся счетом 2:2.

Таким образом, третье место занимает клуб «Небитчи», четвертое место – «Копетдаг», пятое место делят «Ахал» и «Ашхабад». В рамках 20-ого тура также пройдут матчи между «Алтын асыр» – «Ашхабад» и «Энергетик» – «Мерв».