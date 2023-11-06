Боксёры из Туркменистана завоевали 7 медалей на чемпионате Азии среди юношей и юниоров

Семь медалей – одну золотую, три серебряные и три бронзовые – завоевали туркменские боксёры на завершившемся в Астане чемпионате Азии среди юношей (не старше 16 лет) и юниоров (не старше 18 лет).

Награды первенства в 13 весовых категориях в общей сложности оспаривали около 200 юных спортсменов из 23 стран – Вьетнама, Гонконга, Индии, Иордании, Ирака, Ирана, Йемена, Казахстана, Республики Корея, Кувейта, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Палестины, Таджикистана, Таиланда, Тайваня, Туркменистана, Узбекистана, Филиппин и Японии.

В турнире среди самых юных боксёров наши соотечественники завоевали четыре медали. На высшую степень пьедестала почёта поднялся Даянч Дурдынепесов (весовая категория до 63 кг). Серебряных наград удостоились Санджар Хамраев (до 48 кг) и Абдылла Ходжаев (до 50 кг), а бронзовой – Сейитджан Бабаджанов (до 54 кг).

В первенстве среди юниоров в активе туркменистанцев три медали: серебряную завоевал Азиз Клычев (до57 кг), а бронзовые – Ихлас Багтыяров (до 75 кг) и Мустапа Мухамметдурдыев (до 92 кг).

Успехи наших боксёров по праву разделяют наставники юношеской и юниорской команды Туркменистана Сапардурды Багыев и Максуд Шерипов, а также главный тренер национальной сборной Тенилбек Джумакулов.