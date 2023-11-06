Ашхабад присоединился к Сети творческих городов ЮНЕСКО

Ашхабад 31 октября официально присоединился к Сети творческих городов ЮНЕСКО в категории «Дизайн» по решению Генерального директора Одри Азуле. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Новый статус туркменская столица получила по результатам работы, которая проводилась с 2021 года в соответствии с современными международными урбанистическими тенденциями совместно со специалистами и экспертами ЮНЕСКО.

Международным сообществом Ашхабад признан красивым и высокотехнологичным городом мира. Города, включенные в Сеть творческих городов ЮНЕСКО, являются лидерами в области современного культурного развития и использования творческого потенциала для обеспечения устойчивого развития.

Правовой статус творческих городов ЮНЕСКО в этом году получили 55 городов мира.