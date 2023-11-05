Туркменские специалисты обсудили в Брюсселе инициативу «Зеленая таможня»

Представители Государственной таможенной службы Туркменистана приняли участие в 241-ой и 242-ой сессиях Постоянного технического комитета Всемирной таможенной организации в Брюсселе. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В ходе встречи участники обсудили переход к «Зеленой таможне», которая является международной инициативой по совершенствованию деятельности таможенных служб и содействию устойчивому экономическому развитию.

Международная программа «Зеленая таможня» будет способствовать повышению эффективности работы специалистов таможенных служб при осуществлении контроля за экологически-чувствительными товарами.

Программа включает обучение работников на национальном и международном уровнях путем проведения тренингов.