Туркменистан и Казахстан укрепляют стратегическое партнерство

На полях саммита ОТГ в Астане, Председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана поблагодарил Национального Лидера туркменского народа за участие в саммите.

В Казахстане вас знают как безусловного Лидера Туркменистана, одного из выдающихся государственных деятелей современности. Вы внесли огромный вклад в развитие сотрудничества Казахстана с Туркменистаном.” – подчеркнул Токаев.

По словам Токаева, данные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства между двумя странами. Казахстан и Туркменистан успешно развивают сотрудничество без каких-либо проблем. Стороны отметили положительную динамику в торговле и обсудили реализацию совместных проектов в различных сферах.

Председатель Халк маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов также в свою очередь поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение на юбилейный саммит тюркоязычных государств.

За эти годы мы накопили правовую базу по внешней политике, торгово-экономическим и культурно-гуманитарным вопросам. Если же говорить о внешнеполитических вопросах, то мы вам благодарны. Вы всегда поддерживаете наш позитивный нейтральный статус. И отдельно хочу подчеркнуть, мы Вам благодарны, так как вы, работая руководителем в структурах ООН, очень много сделали для нашего внешнеполитического курса.” – отметил Национальный Лидер.

Также сторонами была подтверждена готовность к дальнейшему укреплению культурно-гуманитарных связей между Туркменистаном и Казахстаном.