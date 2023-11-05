Туркменистан выступает инициатором расширения культурного сотрудничества тюркоязычных стран

Лидеры тюркоязычных стран в ходе встречи в Астане договорились расширять культурно-гуманитарные связи, которые играют важную роль в многостороннем взаимодействии. Как сообщает издание Orient, с такой инициативой выступил Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов.

Главы государств поддержали идею регулярно проводить двусторонние и многосторонние культурные мероприятия, в том числе совместные Дни культуры. Был отмечен высокий уровень контактов в рамках организации TÜRKSOY, в связи с чем прозвучало предложение расширять совместные проекты.

Кроме того, Туркменистан выступил с инициативой провести в 2024 году ряд мероприятий, приуроченных к 300-летию со дня рождения выдающегося туркменского поэта и философа Махтумкули и объявлению города Аннау культурной столицей тюркского мира в следующем году.

Также лидеры договорились активизировать взаимодействие в области науки, образования, здравоохранения и спорта. Особое внимание было уделено укреплению связей между научными организациями стран.