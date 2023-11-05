Президент Туркменистана ознакомился с деятельностью по разведению ахалтекинских скакунов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 4 ноября 2023 года посетил современную конюшню в живописных предгорьях Копетдага, где познакомился с деятельностью по разведению ахалтекинских скакунов – лошадей, которые являются истинной национальной ценностью страны. Об этом сообщается в эфире информационной программы Watan.

Во время мероприятия Президент Туркменистана встретился с вице-премьером Т. Атахаллыевым, с Генеральным директором государственного объединения “Туркменатлары” (Туркменские кони) А. Бердыевым, ректором Международной академии коневодства им. А. Анаева П. Байрамдурдыевым, членами Международной ассоциации конного спорта, вице-премьером Б. Реджеповым.

Вице-премьер Т. Атахаллыев отчитался о проделанной работе по содержанию шестисот лошадей ахалтекинской породы. Он выразил искреннюю благодарность Президенту Туркменистана за строительство современной конюшни площадью 15,4 га, которая оснащена всем необходимым оборудованием и технологиями для выращивания здоровых лошадей уникальной породы.