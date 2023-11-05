Национальный Лидер туркменского народа предлагает создать торговый центр на границе с Казахстаном

В рамках переговоров между Председателем Халк маслахаты Туркменистана и президентом Казахстана, Гурбангулы Бердымухамедов выдвинул инициативу по созданию приграничного торгового центра. Как сообщает издание Turkmenportal со ссылкой на агентство TDH, об этом стало известно по итогам встречи лидеров в Астане.

Цель создания торгового центра – расширение торгово-экономического сотрудничества между странами и увеличение товарооборота до 1 млрд долларов США. Стороны также договорились активизировать работу совместной группы по наращиванию торговли и провести первое заседание туркмено-казахстанского Делового совета. Кроме того, обсуждается вопрос об открытии торговых представительств в столицах государств.

Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений между Туркменистаном и Казахстаном.