В Туркменистане стартовала всеобщая акция по озеленению

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов дал старт кампании по осеннему озеленению и принял в ней участие вместе с членами правительства, представителями министерств, иностранных дипмиссий, студентами и жителями города Аркадаг. Об этом сообщает интернет-издание «Türkmenistan Habarlar Portaly».

Акция по озеленению проходит в Туркменистане дважды в год – осенью и весной в соответствии с Национальной лесной программой до 2025 года. В прошлом году Ашхабад стал обладателем сертификата за содействие и вклад в инициативу «Деревья в городах» Европейской экономической комиссии ООН.

В осенней озеленительной акции принимают участие все велаяты страны. Основными видами высаживаемых деревьев являются лиственные, хвойные и плодовые деревья, в том числе, туя, сосна и аризонский кипарис. За время акции было высажено около 472 тыс. хвойных, садовых и плодовых растений, а вместе с благоустройством парковых территорий и лесных зон был осуществлен уход за 1 млн. 868 тыс. деревьев.