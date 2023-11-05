В Туркменистане прошла Национальная Молодежная конференция по вопросам изменения климата, организованная правительством страны, посольствами Великобритании и ОАЭ. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Проведенное в Ашхабаде мероприятие будет способствовать повышению осведомленности молодого поколения об изменениях климата и разработке методов по адаптации и снижению негативных последствий изменения климата. В рамках конференции прошли региональные встречи в велаятах страны для охвата большей аудитории.

По итогам мероприятий принято итоговое Национальное заявление молодежи Туркменистана, которое станет частью официальной глобальной позиции YOUNGO на COP28 в Дубае. Заявление отражает запросы молодежи, связанные с изменением климата в Туркменистане и в мире.