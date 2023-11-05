В Ашхабаде появится памятник классику казахской литературы Абая Кунанбайулы

В скором времени в столице Туркменистана – городе Ашхабаде будет установлен памятник выдающемуся казахскому поэту и мыслителю Абаю Кунанбайулы. Об этом стало известно после встречи Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Информацию передает издание Turkmenportal со ссылкой на информагентство TDH.

Председатель Халк маслахаты Туркменистана поблагодарил казахстанского лидера за инициативу установки в Астане памятника туркменскому поэту Махтумкули Фраги. В ответ он предложил разместить в Ашхабаде скульптуру Абая Кунанбайулы – яркого представителя казахской литературы XIX века.

Как отмечает издание, памятник будет установлен на территории культурно-паркового комплекса имени Махтумкули Фраги. Таким образом два выдающихся литератора Востока будут “соседствовать” в беломраморной столице Туркменистана.

Кроме того, в 2024 году в обеих странах пройдут мероприятия, приуроченные к 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги. Запланированы также Дни культуры Туркменистана в Казахстане. Это станет еще одним шагом по укреплению культурных связей между двумя государствами.