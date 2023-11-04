Туркменские студенты завоевали 16 медалей на математической олимпиаде

Туркменские студенты завоевали 16 медалей разного достоинства по результатам прошедшей в городе Нукус Международной математической олимпиады имени Мухаммада аль-Хорезми. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В копилке сборной команды туркменских студентов оказалось 4 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. В Олимпиаде приняли участие 35 студентов ведущих ВУЗов Туркменистана, двое из которых – М. Аннамухаммедов и Д. Гурдов – получили звание «Абсолютных чемпионов».

Наставниками туркменских студентов, которые подготовили их к соревнованиям, стали их вузовские педагоги. Всего в олимпиаде приняли участие свыше 150 студентов из стран центральноазиатского региона.

В состав жюри вошли ученые, профессора, преподаватели из стран СНГ.