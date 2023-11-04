Специалисты АНТ и ИИЦ Туркменистана приняли участие в Форуме “ЦА – Республика Корея”

Специалисты Инновационно-информационного центра Министерства образования Туркменистана и Центра технологий Академии наук приняли участие в Форуме сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея». Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Состоялись выступления специалистов ИИЦ на темы «Электронное правительство и электронные сервисы: Перспективы использования ИКТ в целях улучшения предоставления общественных услуг и взаимодействия с гражданами» и «Возможности и перспективы сотрудничества государств в сфере инновационных процессов в науке и образовании между Туркменистаном и Республикой Корея».

Заместитель директора Центра технологий АНТ рассказал в свое выступлении о развитии науки, реализации совместных научно-исследовательских проектов, адаптации современных технологий к местным условиям.