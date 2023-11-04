Председатель Халк Маслахаты обсудил сотрудничество с Токаевым на полях саммита ОТГ в Астане

Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Астане, встретился с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Стороны обсудили сотрудничество Туркменистана и Казахстана в рамках Организации тюркских государств, в особенности, в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, Председатель Халк Маслахаты примет участие в 10-м саммите Организации тюркских государств. В ходе саммита Национальный Лидер туркменского народа выразит позицию Туркменистана в области развития сотрудничества с ОТГ.

Туркменистан в настоящее время ведет активную работу по присоединению к Союзу торгово-промышленных палат тюркских государств.