Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов предложил странам ОТГ использовать транспортный потенциал Туркменистана

В ходе саммита Организации тюркских государств в Астане Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов предложил странам ОТГ использовать транспортно-логистический потенциал Туркменистана. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Как отметил Председатель Халк Маслахаты, в условиях всеобщей нестабильности создание совместной транспортно-транзитной и логистической системы является одной из приоритетных задач. Национальный Лидер туркменского народа напомнил, что в настоящее время активно создается транспортный коридор Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан с выходом к Каспийскому морю, который затем продолжится до Азербайджана и оттуда – до Турции.

Национальный Лидер туркменского народа также отметил эффективность и высокую актуальность создаваемого Транскаспийского транспортного коридора при участии тюркских государств.