Посольство РФ в Туркменистане организует праздничные мероприятия к Дню народного единства России

По случаю празднования в Российской Федерации Дня народного единства Отделом образования, науки и культуры Посольства РФ Ашхабаде организовано проведение 5 ноября ряда праздничных мероприятий. Об этом сообщается на сайте Orient news.

Для гостей мероприятий подготовлены ряд творческих праздничных акций, в том числе, представление «Сила в единстве», МК по украшению панно на тему «Народы России», оформление женского головного убора Северного Кавказа, рисование татарского национального орнамента на тарелках, изготовление оберегов «Алтай», викторина «Многоликая Россия», ярмарка, демонстрация народных танцев, детские развлечения с участием аниматоров.

Все мероприятия пройдут 5 ноября с 12.00 до 16.00 по предварительной записи по адресу Отдела образования, науки и культуры Посольства РФ в Ашхабаде.