Национальный Лидер туркменского народа прибыл в Астану для участия в саммите ОТГ

Вчера, 3 ноября, Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в очередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом сообщает издание “Туркменистан: Золотой век”.

В аэропорту Астаны Национального Лидера встретили представители руководства Казахстана, во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Ожидается, что в рамках визита состоится встреча Председателя Халк маслахаты Туркменистана с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым для обсуждения двусторонних отношений и региональной повестки.

Напомним, что Туркменистан присоединился к ОТГ в качестве наблюдателя в 2021 году. В настоящее время ведется работа по присоединению страны к Союзу торгово-промышленных палат тюркских государств. Кроме того, Председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов является членом Совета старейшин ОТГ.

По итогам визита ожидается подписание ряда документов, направленных на расширение сотрудничества Туркменистана с государствами-членами ОТГ.