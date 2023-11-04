Глава Туркменистана принял участие в закладке фундаментов новых объектов энергетики

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов совершил рабочую поездку в Балканский велаят, где принял участие в церемонии закладки фундаментов ряда объектов энергетической и социальной области. Об этом сообщает интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

В этрапе Туркменбаши состоялась закладка фундамента комбинированной парогазовой электростанции мощностью 1574 мегаватт. Затем посредством цифровой связи Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новых газотурбинных установок для производства электричества на Туркменбашинском НПЗ.

Также состоялась церемония закладки фундамента жилого комплекса для работников ГК «Туркменхимия».

Президент Туркменистана дал благословение началу строительства новых объектов в Балканском велаяте.