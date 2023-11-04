В ТПП Туркменистана прошло заседание Делового совета

2 ноября в Торгово-промышленной палате Туркменистана состоялось заседание Делового совета «Центральная Азия – Республика Корея». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В работе заседания приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана, а также представители бизнес-структур стран Центральной Азии и Республики Корея. В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения партнерства в торгово-экономической сфере на региональном уровне и активизации деятельности Делового совета, в том числе, путем использования цифровых технологий.

Состоялся обмен мнениями по вопросам, касающимся инвестиционной деятельности в сфере промышленности и транспорта стран Центральной Азии и участия корейских компаний в цифровой трансформации сфер логистики и транспорта центральноазиатского региона.