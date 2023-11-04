В Ашхабаде прошла встреча с директором ЮНОПС

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел сегодня переговоры с прибывшей в Туркменистан Директором Многостранового офиса ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) Фреей фон Гроотэ. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, в том числе, в сферах здравоохранения, охраны окружающей среды, «зеленой» энергетики и профессиональной подготовки специалистов.

Туркменской стороной была выражена приверженность расширению партнерства с ЮНОПС в областях экологии, инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, цифрового перехода и рационального управления земельными и водными ресурсами.

По итогам встречи подписаны Меморандумы о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и ЮНОПС и о взаимопонимании между Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и ЮНОПС.