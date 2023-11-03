«Туркменские авиалинии» запустят рейсы по маршруту Ашхабад – Абу-Даби

Авиакомпания «Туркменистан» объявила о возобновлении пассажирских авиарейсов в Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

Рейсы будут запущены с 17 ноября. Самолеты «Туркменских авиалиний» будут приземляться в Международном аэропорту Абу-Даби.

В настоящее время авиакомпания «Туркменистан» выполняет международные рейсы в 7 городов – Казань, Стамбул, Дели, Дубай, Пекин, Франкфурт-на-Майне и Лондон.

Ознакомиться с актуальным расписанием и купить билеты на международные авиарейсы можно онлайн на официальном сайте turkmenistanairlines.tm.