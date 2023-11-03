Посол Сапар Пальванов вручил аккредитационные карточки руководству журнала Diplomatic World

Туркменский посол в Бельгии Сапар Пальванов вручил аккредитационные карточки руководству журнала Diplomatic World, базирующегося в Брюсселе, сообщает пресс-служба посольства Туркменистана в Бельгии.

«Мы высоко ценим сотрудничество с журналом Diplomatic World, мы надеемся, что это партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению взаимопонимания и доверия между Туркменистаном и международным сообществом», — заявил посол Пальванов.

Отношения между Туркменистаном и журналом Diplomatic World значительно укрепились с 2022 года, после визита руководства журнала в Туркменистан на празднование Дня нейтралитета. В ходе визита представители журнала встретились с руководством страны и ознакомились с ее экономическим и социальным развитием.

Diplomatic World является платформой, объединяющей политику, дипломатию, бизнес, искусство и культуру. Сеть распространения журнала обширна и охватывает читателей высокого уровня, включая послов, глав государств, представителей институтов ЕС, генеральных директоров ведущих транснациональных компаний и видных аналитических центров.

Аккредитация руководства журнала Diplomatic World позволит Туркменистану более эффективно продвигать свои интересы на международной арене и укреплять сотрудничество с иностранными партнерами.