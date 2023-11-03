отенциал туркменского морского порта представлен на выставке TransLogistica Uzbekistan 2023

Возможности Туркменбашинского международного морского порта были представлены на 19-й Международной выставке «Транспорт и логистика – TransLogistica Uzbekistan 2023», сообщает сайт Агентства морского и речного транспорта Туркменистана.

На стенде специалисты туркменской морской гавани представили информационные материалы о Туркменбашинском международном морском порте, его технических возможностях и преимуществах. Особое внимание было уделено масштабной модернизации портовой инфраструктуры, проводимой в рамках национальных программ развития.

В ходе выставки состоялись переговоры с рядом крупных транспортно-логистических компаний, таких как MSC Tashkent LLC, FESCO, MEDLOG GEORGIA LLC, Albayrak, Central Asia Trans, Azlogista, TRANSASIA Logistics, PRIME Shipping & Transportation.

Также прошли встречи с представителями компании PSA Africa PTE LTD и Всемирного банка по вопросам привлечения инвестиций в судостроительную отрасль Туркменистана.

Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества с компанией RAM Spreaders, производителем инновационного портового погрузочно-разгрузочного оборудования.

В ходе переговоров рассматривались варианты расширения совместной деятельности и реализации новых проектов с использованием потенциала транспортной инфраструктуры страны.