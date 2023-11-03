Гурбангулы Бердымухамедов пригласил страны ОТГ принять участие в предстоящих в 2024 году в Туркменистане культурных торжествах

На саммите Организации тюркских государств в Астане Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов выступил за расширение многостороннего сотрудничества стран ОТГ в сфере культуры, сообщает TDH.

«Хочу отметить, что в повестке дня многостороннего сотрудничества между тюркскими государствами, имеющими схожие истории, культуру, язык и традиции, культурно-гуманитарные отношения занимают важное место», – отметил Национальный Лидер туркменского народа.

По словам председателя Халк Маслахаты, предпринимаемое в этой области тесное взаимодействие системно развивается на основе дружбы и братства, обоюдного уважения, доверия и оказания поддержки друг другу.

Национальный Лидер туркменского народа в этой связи предложил регулярно проводить двусторонние и многосторонние культурные мероприятия, в частности, совместные Дни культуры тюркских государств.

Председатель Халк Маслахаты также отметил, что на высоком уровне развиваются контакты в рамках Международной организации ТЮРКСОЙ и подчеркнул целесообразность расширения проводимых в её рамках совместных мероприятий.

Национальный Лидер туркменского народа особо отметил, что Туркменистан планирует провести в 2024 году ряд мероприятий международного уровня по случаю 300-летнего юбилея великого туркменского поэта-классика и мыслителя Махтумкули Фраги, а также провозглашения древнего туркменского города Анау «Культурной столицей тюркского мира».

«Пользуясь случаем, приглашаю всех вас принять участие в предстоящих в следующем году торжествах», – заявил глава Халк Маслахаты.

Национальный Лидер туркменского народа также подчеркнул, что считает целесообразным укрепить взаимодействие в области науки и образования, здравоохранения, спорта и в других областях. В частности, Председатель Халк Маслахаты предложил активизировать контакты между НИИ, вузами и ведущими научными центрами.