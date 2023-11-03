Гурбангулы Бердымухамедов предложил странам ОТГ использовать логистические возможности Туркменистана

На саммите Организации тюркских государств в Астане Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов предложил странам ОТГ использовать туркменские логистические возможности, сообщает TDH.

«В нынешней обстановке всеобщей нестабильности одной из ключевых задач является создание между нашими государствами и широко распространяющейся за их пределами современной транспортно-транзитной и логистической системы», – отметил Национальный Лидер туркменского народа.

По словам председателя Халк Маслахаты, в этом направлении Туркменистан в последние годы выступил с рядом крупных инфраструктурных проектов, объединяющих Азию и Европу, и в них активное участие принимают страны, входящие в Организацию тюркских государств.

Национальный Лидер туркменского народа напомнил, что в 2017 году в соответствии с подписанным в Ашхабаде соответствующим Соглашением создан транспортный коридор Афганистан – Туркменистан – Азербайджан – Грузия – Турция, а в марте 2019 года по инициативе Туркменистана был создан транспортный коридор Каспийское море – Чёрное море и подписан соответствующий многосторонний документ.

Председатель Халк Маслахаты также отметил, что в настоящее время ведется работа по формированию транспортного коридора Кыргызстан – Узбекистан – Туркменистан с выходом к Каспийскому морю, который затем продлится до Азербайджана, а оттуда – в Турцию.

По мнению Национального Лидера туркменского народа, приведённые выше примеры наглядно подтверждают востребованность и эффективность создаваемого при участии тюркских государств Транскаспийского транспортного коридора.