Гурбангулы Бердымухамедов предложил принять Программу сотрудничества стран ОТГ на 2024-2025 годы

Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил принять Программу сотрудничества стран Организации тюркских государств на 2024-2025, выступая на саммите ОТГ в Астане. Об этом сообщает TDH.

«Говоря о международных критериях наших отношений, мы выдвигаем предложение о принятии Программы сотрудничества стран Организации тюркских государств на 2024-2025 годы для системного взаимодействия в рамках международных организаций», – сказал глава высшего органа народной власти Туркменистана.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул важность объединения усилий перед лицом глобальных вызовов и угроз, которые негативно сказываются на системе всеобщего мира и безопасности. Для преодоления сложных кризисов необходимо консолидироваться, взвешенно оценивать возникающие политические ситуации и принимать необходимые решения.

«В связи с этим Туркменистан, руководствуясь точкой зрения о неделимости и целостности безопасности, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой о подготовке Стратегии всеобщей безопасности», – подчеркнул председатель Халк Маслахаты Туркменистана.

Данная Стратегия будет способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества, решению актуальных вопросов мирового сообщества и достижению Целей устойчивого развития, подчеркнул глава высшего органа народной власти Туркменистана.

Председатель Халк Маслахаты выразил убежденность, что страны-участницы Организации Тюркских Государств поддержат реализацию этой важной инициативы, выдвинутой Туркменистаном в ООН.