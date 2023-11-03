В ноябре в Ашхабаде пройдет 6-е заседание туркмено-китайского комитета по сотрудничеству

Шестое заседание межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству пройдет в ноябре в Ашхабаде.

Как сообщает МИЦ, в его рамках состоятся встречи шести подкомитетов по:

  • торгово-экономическому сотрудничеству;
  • научно-техническому сотрудничеству;
  • транспорту и логистике;
  • безопасности;
  • энергетике;
  • гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, что Соглашение между Правительствами Туркменистана и Китайской Народной Республики о создании Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству было подписано 29 августа 2008 года.

Ранее мы сообщали, что в Пекине прошло заседание туркмено-китайского комитета по научно-техническому сотрудничеству.