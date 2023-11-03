В ноябре в Ашхабаде пройдет 6-е заседание туркмено-китайского комитета по сотрудничеству
Шестое заседание межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству пройдет в ноябре в Ашхабаде.
Как сообщает МИЦ, в его рамках состоятся встречи шести подкомитетов по:
- торгово-экономическому сотрудничеству;
- научно-техническому сотрудничеству;
- транспорту и логистике;
- безопасности;
- энергетике;
- гуманитарному сотрудничеству.
Напомним, что Соглашение между Правительствами Туркменистана и Китайской Народной Республики о создании Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству было подписано 29 августа 2008 года.
Ранее мы сообщали, что в Пекине прошло заседание туркмено-китайского комитета по научно-техническому сотрудничеству.