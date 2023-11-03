В Ашхабаде состоялась Национальная молодёжная конференция по вопросам изменения климата

Сегодня в Ашхабаде Правительство Туркменистана в сотрудничестве с Представительством Постоянного координатора ООН в Туркменистане, посольствами Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов организовало Национальную молодёжную конференцию по вопросам изменения климата.

В форуме приняли участие более 200 молодых людей со всего Туркменистана.

Конференция проведена в преддверии глобальной Конференции молодежи (COY18) и 28-й сессии Конференции сторон (COP 28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата и стала важной вехой в просвещении молодежи Туркменистана по важнейшим климатическим вопросам, а также мотивации молодежи к активному участию в глобальной борьбе с изменением климата.

В этом году одним из нововведений ежегодной Конференции молодежи по вопросам климата стало проведение региональных встреч в городах Дашогуз, Мары и Туркменабат, что позволило расширить сферу охвата конференции за пределами столицы.

Молодые послы ЦУР и экологические активисты общались с молодежью из этих регионов, способствуя обмену идеями и предоставляя возможность наиболее активным участникам продемонстрировать свои проекты на итоговой национальной конференции.

В ходе дискуссий молодежь Туркменистана показала свою решимость стать активными участниками глобального движения за предотвращение дальнейшего изменения климата. Была проведена оценка прогресса, достигнутого со времени проведения второй молодежной конференции по изменению климата (LCOY), состоявшейся в Ашхабаде в 2022 году. Кроме того, представители туркменской молодежи подготовили предложения для будущих проектов в Туркменистане, которые стали частью Дорожной карты на 2024 год.

По результатам обсуждений на конференции было принято итоговое Национальное заявление молодежи Туркменистана, которое отражает запросы молодых участников на процессы РКИК ООН, вопросы национальной политики и другие темы, связанные с изменением климата в Туркменистане и в мире.

Национальное заявление молодежи Туркменистана будет представлено на COY18 и станет частью официальной глобальной позиции YOUNGO(Расшифровать) на COP28 в Дубае.

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Конференция молодежи (COY) — это ежегодное мероприятие, которое собирает молодых людей со всего мира для обсуждения и решения вопросов, связанных с изменением климата. COY18 — восемнадцатая по счету конференция, которая станет платформой для вовлечения и активизации молодежи в преддверии 28-й сессии Конференции сторон (COP 28) Рамочной конвенции ООН об изменении климата.