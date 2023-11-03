В Ашхабаде прошли бизнес-мероприятия в рамках формата «Центральная Азия – Республика Корея»

В рамках 16-го Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» в Ашхабаде прошло 5-е заседание Делового совета «Туркменистан – Республика Корея» и 4-е заседание Делового совета «Центральная Азия – Республика Корея», передает TDH.

Участники заседания подчеркнули важность активизации экономических связей между странами. Были рассмотрены пути расширения сотрудничества в целом ряде сфер, среди которых были названы:

энергетика;

текстильная промышленность;

здравоохранение;

экология;

транспорт и связь;

нефтегазовая отрасль;

сельское и водное хозяйство;

высокие технологии;

наука и образование;

туризм.

Особое внимание было уделено возможностям укрепления партнерства в данных областях с целью всестороннего развития сотрудничества между странами. Туркменская сторона проявила интерес к корейским наукоемким высоким технологиям в контексте усилий страны по цифровизации национальной экономики.