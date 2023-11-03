В Ашхабаде прошли бизнес-мероприятия в рамках формата «Центральная Азия – Республика Корея»

В рамках 16-го Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея» в Ашхабаде прошло 5-е заседание Делового совета «Туркменистан – Республика Корея» и 4-е заседание Делового совета «Центральная Азия – Республика Корея», передает TDH.

Участники заседания подчеркнули важность активизации экономических связей между странами. Были рассмотрены пути расширения сотрудничества в целом ряде сфер, среди которых были названы:

  • энергетика;
  • текстильная промышленность;
  • здравоохранение;
  • экология;
  • транспорт и связь;
  • нефтегазовая отрасль;
  • сельское и водное хозяйство;
  • высокие технологии;
  • наука и образование;
  • туризм.

Особое внимание было уделено возможностям укрепления партнерства в данных областях с целью всестороннего развития сотрудничества между странами. Туркменская сторона проявила интерес к корейским наукоемким высоким технологиям в контексте усилий страны по цифровизации национальной экономики.