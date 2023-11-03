В Австралии прошла церемония награждения азиатского «Оскара»

Сегодня, в Брисбене (Австралия), прошла торжественная церемония вручения премии Asia Pacific Screen Awards (APSA), пишет proficinema.com.

Высшие награды были присуждены японским претендентам. Так, лучшим фильмом года была признана картина «Идеальные дни» Вима Вендерса, а гран-при достался фильму «Зла не существует» Рюсукэ Хамагути.

Республика Корея отличилась на конкурсе, получив два призовых места: Селин Сон получила награду за лучшую режиссуру за фильм «Прошлые жизни», а Энтони Шим – награду за лучший сценарий за фильм Riceboy sleeps.

Триумфа добились сразу три казахстанских фильма – «Бауырына салу» Асхата Кучинчирекова, «Братья» Дархана Тулегенова и «Қаш» Айсултана Сеитова. Примечательно, что все три фильма являются дебютными работами режиссеров.

Президент международного жюри APSA Клара Лоу отметила, что культурное разнообразие в шорт-листах этого года было впечатляющим.

«Я горячо надеюсь, что это вдохновит начинающих и молодых кинематографистов быть смелыми, не бояться открывать новые горизонты в своих стремлениях, чтобы искусство и культурное разнообразие нашего региона отразились во многих прекрасных фильмах в ближайшие годы», – сказала она.

Полный список победителей Asia Pacific Screen Awards можно посмотреть на сайте asiapacificscreenawards.com.