Туркменский дипломат встретился с руководством Итальянского Торгового агентства

31 октября в штаб-квартире Итальянского Торгового агентства Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Италии Т. Комеков встретился с новоназначенным Генеральным Директором Агентства г-ном Лоренцо Галанти и Центральным Директором зарубежной сети Агентства Амедео Скарпа. Об этом сообщается в пресс-релизе Посольства Туркменистана в Итальянской Республике.

В ходе встречи были отмечены широкие перспективы для торгово-экономического сотрудничества между Итальянской Республикой и Туркменистаном. Были рассмотрены организационные вопросы визита в Италию представителей туркменского бизнеса в 2024 году.

Господин Галанти также выразил заинтересованность в организации визита итальянских предпринимателей в Туркменистан для налаживания бизнес-контактов.